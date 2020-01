Vier Millionen Euro fließen in Geesthachter Freizeitbad

Geesthacht. Läuft alles nach Plan, dann zählt das Geesthachter Freizeitbad zum Saisonstart 2021 ein Becken mehr – ohne die Wasserfläche auf dem Areal zu vergrößern. Das Nichtschwimmerbecken soll in zwei baulich voneinander unabhängige Bereiche getrennt werden. Diese und weitere Maßnahmen sollen nach dem Saisonende am 1. September starten. Markus Prang, Geschäftsführer der das Bad betreibenden Stadtwerke, stellte jetzt vor, was geplant ist.

Geesthachts Freibad fehlen 100.000 Gäste

Tatsächlich bereiten die Gästezahlen Sorgen. Das Freizeitbad gehöre zwar immer noch zu den besucherstärksten Freibädern in Norddeutschland, hob Prang hervor. Grundsätzlich sei die Entwicklung aber negativ. So sank die Zahl der Badegäste von 220.000 im Jahr 2006 auf etwa 120.000 (2019). Das liege einerseits an einem veränderten Freizeitverhalten, aber auch an der Einführung der Ganztagsschule 2006, so Prang.

Freizeitbad soll wieder Ort werden, wo Schüler ihre Ferien verbringen

Umbauten und weitere Maßnahmen sollen die Attraktivität steigern. „Das Freibad muss wieder ein Ort werden, wo Schüler ihre Ferien verbringen wollen“, fordert Prang. Aber auch alle anderen Generationen sollen sich wiederfinden, verspricht er. Motto: Mehr Animation und mehr Spaß. Bei der Auswahl der Themenwelten und eines Maskottchens sollen die Besucher einbezogen werden.

Die Badesaison endet 2020 zwei Wochen eher, bereits am 31. August. Zum Saisonstart 2021 Mitte Mai, spätestens Anfang Juni soll alles fertig sein. Sollten sich die Bauarbeiten sehr verzögern, soll der Badebetrieb trotzdem gestartet werden. Notfalls werden unfertige Bereiche mit einem Zaun abgeteilt.

Nichtschwimmerbecken soll geteilt werden

Als Kosten werden vier Millionen Euro veranschlagt. 2,3 Millionen kommen als zinsgünstige Förderung (zu 0,5 Prozent) vom Land. Herzstück der Maßnahmen ist die Teilung des Nichtschwimmerbeckens. Für den Ostteil ist unter anderem ein Strömungskanal geplant, der flachere Westteil wird mit Sportgeräten und Wasserkanonen ausgestattet. Früher war auch ein hydraulisch verstellbarer Boden im Gespräch, um die Wassertiefe variieren zu können. Das wird nicht mehr verfolgt.

Höchstwahrscheinlich werden gleich zwei neue Rutschen errichtet. Auf einer Speed-Rutsche sausen drei Wagemutige nebeneinander. Für Familien mit kleinen Kindern wird der Planschbereich neu gestaltet – mit verbesserten Sichtachsen auf die „Lütten“. Und die beliebten Gesundheitskurse werden noch einmal aufgewertet.

Automatische Beckenabdeckung spart Energiekosten

Investiert wird auch in Technik. So sorgen hochmoderne Kunststofffilter für sauberes Wasser, zudem ist die Anlage künftig von der Zentrale der Stadtwerke an der Mercatorstraße aus fernsteuerbar. Beckenabdeckungen fahren abends automatisch aus und reduzieren so die Heizkosten.